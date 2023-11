Kovacevic | «Spero che contro l’Inter Vlahovic possa sbloccarsi»

Leggi su calcionews24

Darko Kovačević, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia di domenica. JUVE INTER – «Una delle mie migliori partite in carriera. Mancava Zidane e Ancelotti fu coraggioso a schierare Del Piero, me e Inzaghi tutti insieme. Primo gol in pallonetto, su assist di Pippo. Stavo da dio in quel periodo, mi sentivo una potenza. E infatti sul 2-0 sfruttai un cross di Pessotto e saltai altissimo di testa, sovrastando Peruzzi. Non mi ha neanche visto…Giochiamo in casa, quindi la Juve ha il dovere di provare a vincere e andare in testa. L'uomo su cui puntare? Dico. Questi big match sono spesso la molla per superare momenti di difficoltà....