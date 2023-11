(Di martedì 21 novembre 2023) C'è già ladell'perof the: il nuovo film di Martin Scorsese è in pre-su Amazoncon una bellacon dischi in 4K UHD e Blu-ray. Lo abbiamo appena ammirato nelle sale in tutta la maestosità e la bellezza delle sue tre ore e mezza, adesso è già ora di pensare alla suainof thefra meno di due mesi si trasferirà infatti nei magici dischetti per la comoda visione casalinga, per apprezzarlo nuovamente o scoprirlo se lo si è perso nelle sale. Il nuovo film di Martin Scorsese uscirà infatti il 25 gennaio ed è già in pre-su Amazon. Una ...

Killers of the Flower Moon già in pre - order homevideo: ecco la data di uscita. E c'è anche una Steelbook

Lo abbiamo appena ammirato nelle sale in tutta la maestosità e la bellezza delle sue tre ore e mezza, adesso è già ora di pensare alla sua uscita in homevideo.ofFlower Moon fra meno di due mesi si trasferirà infatti nei magici dischetti per la comoda visione casalinga, per apprezzarlo nuovamente o scoprirlo se lo si è perso nelle sale. Il nuovo ...

La storia vera di “Killers of the Flower Moon” Il Post

Killers of the Flower Moon: la trama del film di Scorsese con Di Caprio Harper's Bazaar Italia

Love triangle killers freed

A LOVE triangle between a Fyzabad woman, her husband and another man resulted in the “outside man” killing the woman’s husband in 2008.

Widow of Wandile Bozwana shattered after his death

THE widow of murdered billionaire Wandile Bozwana said in a victim impact report presented to the Gauteng High Court in Pretoria yesterday, that the fact that her husband’s killers were behind bars, ...