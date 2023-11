Kiev invia all’Italia 50 capolavori salvati dalla guerra

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 21 novembre 2023) Roma, 21 novembre 2023 – Arrivano in Italia alcuni deidella collezione della Galleria Nazionale d’Arte diche, pur danneggiata da un attacco missilistico, continua a lavorare per far conoscere a livello internazionale il tesori ucraini. Una selezione di opere, circa 50, che hanno come filo conduttore la notte, alludendo, significativamente, al buio in cui è precipitato il Paese incon la Russia (leggi qui) saranno esposte in Italia, grazie all’impegno del Mic e del sottosegretario Vittorio Sgarbi. “Non voglio fare considerazioni di tipo storico o politico ma credo che la cultura non debba essere sottoposta alla, né che quello che avviene per la violenza della Russia debba essere fatto pagare agli scrittori, agli artisti, ai musicisti, ai direttori d’orchestra russi e agli sportivi russi. ...