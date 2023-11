Juventus Vs Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) Gara valida per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Il Derby d’Italia potrebbe già valere il titolo dal momento che si affrontano la prima e la seconda del torneo, divise soltanto da due punti.Vssi giocherà domenica 26 novembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono in un gran momento visto che non perdono da sette partite nelle quali hanno raccolto ben 19 punti. La squadra di Allegri si ritrova così a soli due punti dai nerazzurri, ma soprattutto hanno allungato sulle dirette inseguitrici, scavando già un solco importante per mettere al sicuro almeno il quarto posto. I nerazzurri stanno tenendo un ritmo forsennato e sono meritatamente in testa alla classifica con ben 31 punti in dodici ...