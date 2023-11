Juventus-Inter | Locatelli vuole esserci e crede nel recupero! – TS

(Di martedì 21 novembre 2023) In occasione del derby d’Italia valido per il primato in classifica tra, Massimiliano Allegri nonrinunciare al suo regista Manuel, che ha subito un brutto colpo contro il Cagliari. Come riportato su Tuttosport, il centrocampista italianonel recupero contro i nerazzurri. RECUPERO – Una partita che vale quasi una stagione è in programma domenica sera,deciderà molto le sorti del campionato. Ecco perché il tecnico toscano dei bianconeri Massimiliano Allegri nonrinunciare a Manuel. Il giovane regista e capitano della, farà di tutto pere recuperare da una fastidiosa micro infrazione della decima costa, leggermente ...

