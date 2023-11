Juventus-Inter | Allegri spera in Locatelli ma prepara la contromossa – SM

(Di martedì 21 novembre 2023) Lasial derby d’Italia contro l’. Una gara delicatissima per la vetta della Serie A, conche lavora a una mossa a centrocampo RECUPERO – Massimiliano, in vista della gara contro l’di domenica sera a contro la, lavora per sistemare al meglio la formazione ufficiale nel derby d’Italia. Come raccolto da Sportmediaset, il tecnico bianconeriin un recupero lampo diche sta svolgendo test personalizzati alla Continassa. In settimana sarà fatto un controllo radiografico e dagli esami tutto sarà più chiaro.intanto, chenel sorpasso, lavora a una nuova mossa a centrocampo. L’idea è quella di dare il centrocampo a Nicolussi ...

Marelli : «L’arbitro di Juventus-Inter? In corsa in tre. No a Sozza»

ESCLUSIVA IN – Collovati : «Juventus-Inter decisiva per una! Nessun alibi per Inzaghi»

Juventus-Inter - altri guai per Allegri. Un titolare non recupera – Sky

Juventus - ricaduta per Weah : salta l’Inter

Calcio : Juventus - Weah non recupera dal problema muscolare e salta big match con l'Inter

Khèphren Thuram, irrompe il Real Madrid - ESCLUSIVA EC

Un profilo da grande club, come, ma anche da Real Madrid , per un nuovo colpo Galactico , stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione . Khèphren Thuram , figlio d'...

Juventus-Inter, Diamanti: “Campionato finito se Inzaghi vince. Pari non va bene a…” Mediagol.it

Sky – Inter, l’esito degli esami sostenuti da Bastoni. Ecco quando rientrerà il difensore

Bastoni salterà sicuramente il big match di domenica sera contro la Juventus. Improbabile che rientri in Champions per la trasferta di Lisbona con il Benfica, anche perché è una gara che conta poco a ...

Calcio: Juventus, Weah non recupera dal problema muscolare e salta big match con l'Inter

Torino, 21 nov. - (Adnkronos) - Tegola per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che non avrà a disposizione Tim Weah per il big match di domenica all'Allianz Stadium con l'Inter. Il 23enne ...