(Di martedì 21 novembre 2023) Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista di- Inter . In settimana era infatti previsto il ritorno in gruppo di Timothy, ma secondo Sky Sport l'ex Lille ha subito un nuovo ...

Serie C 2023/2024 - girone C : Juve Stabia fermata dal Sorrento sullo 0-0. Il Potenza rimonta il Cerignola

Juve, si ferma ancora Weah: quanto starà fuori

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista di- Inter . In settimana era infatti previsto il ritorno in gruppo di Timothy Weah , ma secondo Sky Sport l'ex Lille ha subito un nuovo infortunio muscolare ...

Juve, si ferma di nuovo Weah: i dettagli Calciomercato.com

Juve, si ferma ancora Weah: quanto starà fuori Corriere dello Sport

Juve: giubbetto speciale per proteggere la costola di Locatelli, altro infortunio per Weah

La Juventus studia una protezione speciale da far indossare a Manuel Locatelli per proteggere la zona della X costola, intanto nuovo stop per Weah ...

Iachini a RBN: “A Chiesa e Vlahovic serve la fiducia della società. Centrocampista De Paul”

Missione Inter per la Juve. Oggi riprendono gli allenamenti per i biainconeri che hanno chiuso la parentesi con le rispettive nazionali. Locatelli resta in forte dubbio per il Derby ...