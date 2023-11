Juve-Inter duello per Thuram | le cifre chieste dal Nizza

(Di martedì 21 novembre 2023) Lantus e l'si stanno sfidando sul mercato per diversi obiettivi e fra questi c'è anche Kephren, fratello di...

Juve - Locatelli può farcela per l'Inter : si studia uno 'corpetto' speciale

Zielinski - ottimismo per il rinnovo : ma occhio a Juve e Inter

Juve, questo Chiesa è da blindare: il punto sul rinnovo. E l'aiuto dal mercato per farlo giocare come in Nazionale

DALL'ITALIA ALLA- Ora Chiesa si rituffa sulla Juventus e sul campionato: nel mirino ci sono l', avversaria dei bianconeri nel derby d'Italia in programma domenica sera all'Allianz Stadium,...

Juve-Inter, duello anche sul mercato: l'obiettivo è Zielinski - Sportmediaset Sport Mediaset

Che Juve-Inter sarà: la situazione Juventus che l'Inter teme possa accadere L'Interista

Pjanic: "Odiavo giocare contro Chiellini. Spalletti Scudetto strameritato con il Napoli"

L'ex calciatore di Juventus e Roma si è raccontato in un'interessante intervista: "Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi allenatori". Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha ...

Derby d’Italia da 40 milioni: Juve-Inter è sfida totale

Juventus e Inter domenica si sfideranno in campo, ma uno dei match più importanti tra i due club arriva dal mercato: sfida da 40 milioni La Serie A tornerà in grande stile dopo la sosta per le ...