Juve-Fiorentina | il punto sul futuro di Arthur

Calcio - Renzi : “Fiorentina-Juventus non andava giocata. Stadi? Con i soldi privati - non dei contribuenti”

Chiesa splende in Nazionale, messaggio ad Allegri: 'Alla Juve non gli arrivano'

... una battuta su Federico Chiesa: 'Lo abbiamo visto, alla Juventus o alla. Ci sono partite come contro la Macedonia dove mostra tutte le sue qualità. Evidentemente questi palloni alla...

La Juve mette la quarta: Fiorentina battuta 1-0 Sky Sport

FINALE Fiorentina-Juve 0-1: quarta vittoria di fila di Allegri e -2 dall'Inter, decide Miretti La Gazzetta dello Sport

Yildiz titolare in Juve Inter A cosa pensa Allegri per il big match

Yildiz titolare in Juve Inter di domenica sera Ecco a cosa sta pensando mister Allegri in vista del derby d’Italia Tuttosport fa il punto sull’uomo del momento in casa Juve, quel Kenan Yildiz reduce ...

Iachini a RBN: “A Chiesa e Vlahovic serve la fiducia della società. Centrocampista De Paul”

Missione Inter per la Juve. Oggi riprendono gli allenamenti per i biainconeri che hanno chiuso la parentesi con le rispettive nazionali. Locatelli resta in forte dubbio per il Derby ...