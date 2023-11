Chiesa trascina l'Italia - Allegri sorride in vista di Juve - Inter

Chiesa e Barella al top in Nazionale : tutto sui volti di Juve ed Inter

Juve a tre facce: Rabiot mediano, la carta Chiesa o il trequartista. Allegri, chi scegli La Gazzetta dello Sport

Juve-Inter, infermeria piena: da Weah a Bastoni, chi recupera e chi no Eurosport IT

Marotta sulla lotta scudetto: «La Juventus è favorita, chi gioca la Champions….»

Marotta risponde ad Allegri, è già Juve-Inter: “Senza coppe bianconeri favoriti per lo scudetto. Il rinnovo di Lautaro non è un problema” ...

Juve, chi è la priorità sul mercato

La priorità della Juve per il mercato di gennaio è un centrocampista. Mezz’ala. Possibilmente offensiva e d’inserimento, per mettere in squadra un centrocampista con le caratteristiche di Paul Pogba.