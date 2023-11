Boakai dichiarato ufficialmente vincitore in Liberia - blue News

Il veterano politico liberianostato oggi ufficialmente dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali contro il presidente in carica George Weah dalla Commissione elettorale nazionale. Dopo aver contato i voti di ...

Joseph Boakai proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Liberia Internazionale

AU congratulates Boakai on election as Liberian president

ADDIS ABABA, Nov. 21 (Xinhua) -- Chairperson of the African Union (AU) Commission Moussa Faki Mahamat on Monday congratulated Joseph Boakai on his election as Liberia's president following the ...

Liberia election: Vehicle rams crowd celebrating President-elect Boakai's victory

More than a dozen people were injured and some are feared dead in Liberia after a vehicle rammed into supporters of President-elect Joseph Boakai. The police have described the incident as an ...