John Legend e Chrissy Teigen sul privilegio di avere una tata

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 21 novembre 2023)hanno da poco dato il benvenuto al loro quarto figlio, Wren Alexander, e sono ora molto impegnati ad occuparsi del nuovo arrivato, oltre che dei suoi fratellini: Luna Simone, di 7 anni, Miles Theodore, di 5, ed Esti Maxine, di 9 mesi. Ad aiutarli, però, c’è anche una: lo ha raccontato la coppia stessa a People: “Naturalmente abbiamo un aiuto in casa, e la mamma diè qui. Abbiamo una, ovviamente è une una cosa che non diamo per scon”. A casa-Tiegen, infatti, sono due i neonati: la terza figlia, Esti Maxine, ha solo cinque mesi in più dell’ultimo arrivato. “Sono come dei gemelli… Sembra che lo siano, ma non è così”, ha detto la coppia a People. Wren ...