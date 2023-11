Jason Bourne | nuovo film in arrivo con Matt Damon protagonista?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 21 novembre 2023) Unsulla spiasarebbe in sviluppo presso Universal e si ipotizza che chepossa tornare ad interpretare il. Stando alle fonti anonime raccolte da Deadline, l’idea sarebbe quella di affidare il progetto a Edward Berger, regista del recente ed acclamato Niente disul fronte occidentale. Al momento non sono noti altri dettagli sul; secondo Deadline, qualora il progetto prendesse ufficialmente il via,sarebbe ovviamente la prima scelta per il ruolo del: l’attore ha interpretato il ruolo dello spietato agente segreto che si ritrova all’improvviso senza memoria, prima nella trilogia di...