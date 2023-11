Jan Ullrich si confessa | “Senza doping non si poteva sopravvivere alla gara La cocaina mi ha trasformato in un mostro”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 novembre 2023) Uno dei corridori prima più amati, poi più discussi tra fine anni Novanta ed inizio nuovo millennio. Janassieme a Lance Armstrong ha dato spettacolo al Tour de France, salvo poi ritrovarsi sommerso di critiche visti i suoi coinvolgimenti in casi di. Il teutonico più volte ha voluto parlare ai microfoni dei mediando i suoi peccati. In questi giorni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Stern. Le sue parole: “Ho imparato molto rapidamente che ilera diffuso. Mi hanno insegnato: sei bravo, hai un grande talento, ti alleni con tantissima dedizione, hai tutte le qualità che ti servono. Ma se vuoi mantenere questo livello devi farlo. La percezione diffusa all’epoca era cheaiuti sarebbe stato come partecipare a una sparatoria armati solo di coltello. ...