Jacquemus | “Guirlande” è la nuova campagna per la collezione a tema feste

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023) “” è lacreata da Simon Porteper il suo marchio diventato ormai iconico. Lesi avvicinano e laè già disponibile sul sito del brand nell’apposita sezione “Collection“. Il volto dellaè quello della modella Kendall Jenner, che per l’occasione si “veste” di luci natalizie per lo shooting pubblicitario., la nascita e l’identità del brandnasce nel 2010 in Francia fondato da un giovanissimo designer, Simon Porte. Il brand comincia ad aver visibilità nel 2018/19 grazie al lancio delle piccolissime borsette che hanno spopolato nel mercato della moda. Il ...