Italiani alla guida distratti dai cellulari

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Gli? Uno su dieci si fa distrarre dal cellulare, quattro su dieci non rispettano la distanza di sicurezza, oltre uno su dieci non osserva i limiti di velocità. Tuttavia, i comportamenti sbagliati sono in calo, soprattutto grazie alle campagne di sensibilizzazione. È il risultato dell'«Indagine Sicurezza stradale 2023», visionata in anteprima da Il Tempo, che dal 2021 viene commissionata a cadenza annuale da Anas (società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane). E che verrà presentata oggi, al convegno in occasione della «Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada». L'evento, che si terrà a Roma (dalle 10:30, Tempio di Adriano) è stato organizzato da Anas in collaborazione con il Global Safety Forum dell'Onu, la Piarc (Associazione mondiale della Strada), la International Road Foundation e il ...