Italia | Zaniolo | «Qualificarsi era un dovere | siamo i campioni»

(Di martedì 21 novembre 2023) Le parole di Nicolò, esterno dell’, dopo il pareggio che vale la qualificazione agli europei Nicolòha parlato ai microfoni di Raisport dopo il pareggio degli Azzurri contro l’Ucraina che permette all’diai prossimi europei. Di seguito le sue parole. PARTITA – «É stata una partita combattuta. L’Ucraina ha passo ed è forte nelle ripartenze. Bisognava stare attenti nella fase difensiva. Era una partita piena di valori e oggi andiamo a casa contenti perchè partecipiamo all’Europeo». MUDRYK – «É fortissimo. Ha grande qualità nell’uno contro uno. A volte dovevo andare in raddoppio con Di Lorenzo che è fortissimo. E’ stata una partita piena di azioni, tanti chilometri fatti.stati mafelici». QUALIFICAZIONE – ...

