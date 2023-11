Italia | Zaniolo | “Dobbiamo difendere il titolo europeo”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) “La partita è stata combattuta, l’Ucraina ha passo e velocità. Dovevamo stare attenti nelle transizioni difensive. La partita era piena di significato e valore, andiamo a casa contenti”. Lo ha detto l’attaccante azzurro Nicolòdopo il pareggio contro l’Ucraina decisivo per la qualificazione dell’agli Europei del 2024. “il, siamo campioni d’Europa in carica ed era quasi un dovere esserci – ha detto a Rai Sport -. L’importante è sudare la maglia e mettere il massimo impegno. Spalletti? Ogni mister ci ha dato qualcosa di importante, anche Mancini. C’è lo stesso entusiasmo di prima, ci siamo messi come una famiglia per portare a casa un risultato importante”. E sulla sua crescita: “Non mi pongo mai obiettivi a lungo termine. Devo migliorare in fase difensiva, ...