Italia | verso Euro 2024 | i possibili convocati di Spalletti

Leggi su europa.today

(Di martedì 21 novembre 2023) Con qualche brivido di troppo, ma l'è riuscita a staccare il pass per glipeisenza passare dagli spareggi. Decisivo, per gli azzurri, il pari a reti bianche di Leverkusen contro l'Ucraina, che ha permesso a Donnarumma e compagni di conquistare il secondo posto nel girone C di...