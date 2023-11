(Di martedì 21 novembre 2023) CORK () - L 'Under 21 del Ct Nunziata pareggiano a Cork al termine di una partita sofferta:sempre avanti, Azzurrini capaci di recuperare il risultato in due occasioni. L'...

Italia Under21, pari prezioso in Irlanda, finisce 2 - 2: rivivi la diretta

L'guida il proprio raggruppamento di qualificazione ai prossimi Europei 2025 in programma in Slovacchia . Rivivi la diretta.

Diretta Italia Under21, pari prezioso in Irlanda, finisce 2-2: segui il LIVE Corriere dello Sport

LIVE Irlanda-Italia, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: trasferta fondamentale, azzurri incerottati OA Sport

Italia U16 sconfitta 2-0 in amichevole contro la Repubblica Ceca, Zoratto: "Dobbiamo crescere sotto porta"

La Nazionale Under 16 cade 2-0 con la Repubblica Ceca nella prima delle due amichevoli in programma al CPO di Tirrenia. Gli Azzurrini rimangono a secco di gol, sebbene provino a fare la partita e ...

Calcio: qualificazioni Europeo Under 21, azzurrini pareggiano 2-2 in Irlanda

Cork, 21 nov. - (Adnkronos) - L'Italia Under 21 pareggia 2-2 in Irlanda in un match di qualificazione all'Europeo del 2025. A Cork passano in vantaggio i padroni di casa al 31' con Phillips, Gnonto pa ...