Italia U21 | Nunziata | «Continuiamo con intensità | su Bove…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Le parole di Carmine, ct degli Azzurrini, in vista della sfida contro l’Irlanda. Tutti i dettagli Carmine, ct dell’U21, ha parlato in conferenza in vista della partita contro l’Irlanda valida per le qualificazioni al prossimi Europeo. PAROLE – «Dobbiamo cercare di riproporre lo stesso gioco visto giovedì anche contro avversarie, con tutto il rispetto per San Marino, di fascia superiore. L’Irlanda ha perso in Norvegia nel finale, giocando una buona partita. Soprattutto in casa è un avversario che ti viene addosso, con due o tre giocatori di qualità. Noi dovremo fare una partita da squadra, di grande. Torna Bove? Un paio di cambi li farò. Vedremo chi sarà il trequartista: potrebbe, in questa occasione, esserci un giocatore più di inserimento che di qualità, ho a disposizione ...