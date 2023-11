Italia | Sacchi | «Bene la qualificazione | ma ora non commettiamo i soliti errori»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Le parole di Arrigo, ex ct dell’, dopo ladegli Azzurri ai prossimi europei in Germania Arrigo, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua opinione sulladell’agli europei. Di seguito le sue parole.– «E’ andata e vacosì. Siamo all’Europeo, il risultato che volevamo. Però adesso nonglidel passato, non pensiamo di essere diventati dei fenomeni perché altrimenti ci ritroviamo a terra». PRESTAZIONE – «Hanno dato tutto e a me, date le condizioni, questo basta. Aggiungo che, se avessimo perso, cosa che non meritavamo, non si sarebbero potute dare colpe a questo gruppo di giocatori e all’allenatore. ...