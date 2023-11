Italia | quanti brividi! Gli azzurri soffrono | ma si qualificano a Euro 2024

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 novembre 2023) Serviva, anzi, bastava un punto. Bastava non perdere. E quel punto, tra mille sofferenze, è arrivato: l’strappa la qualificazione diretta asenza dover passare dagli insidiosi spareggi. A Leverkusen, in Germania, la Nazionale pareggia 0-0 contro l’Ucraina, riesce a chiudere a 14 punti, gli stessi degli avversari di serata, passando in virtù degli scontri diretti a favore: decisivo ai fini della qualificazione il 2-1 dell’andata a San Siro. Una partita con qualche buona occasione, ma anche più di un brivido, specialmente nel finale con una sofferenza totale, culminata nell’episodio al secondo minuto di recupero con il possibile rigore non ravvisato dall’arbitro per un dubbio fallo di Cristante ai danni di Mudryk nel pieno dell’area. Dopo aver mancato clamorosamente il pass per il Mondiale del 2022, ...