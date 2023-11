Italia | i dati sulla sicurezza stradale | il 10% degli italiani gira video al volante mentre guida

Italia ultima in Europa per uguaglianza di genere sul lavoro nel 2023 : i dati degli indici Gei ed Egei discussi il 24 novembre

E' allarme lingua blu, focolai in 59 allevamenti dell'Oristanese

Secondo idella Asl 5, sono 292 i capi morti e 876 gli ovini contagiati. 'La situazione è ... che è stato rilevato per la prima volta in Sardegna, ma anche in, proprio in un allevamento di ...

Femminicidi in Italia 2023: quali sono i dati e cosa dice la legge Ability Channel

Parlano i dati. In Italia omicidi da anni in forte calo, ma le donne uccise restano stabili (di F. Olivo) L'HuffPost

In Piemonte il Forum internazionale del Turismo

Si terrà a Baveno, in Piemonte, il 24 e 25 novembre, il primo Forum internazionale del Turismo, promosso dal MiTur su input del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Il Forum vedrà la presenza del [ ...

Calcio: Molto ManCity e tanta Italia in corsa per i Globe Soccer Awards

Le rose dei finalisti saranno poi votate dal 12 al 28 dicembre sia dai tifosi sia dalla Giuria Ufficiale di Globe ... Lautaro e Barella), club (Inter vicecampione d'Europa, Napoli campione d'Italia, ...