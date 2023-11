Italia | Frattesi | «In Germania per difendere il titolo»

(Di martedì 21 novembre 2023) Le parole di Davide, centrocampista dell’, dopo il pareggio che vale la qualificazione agli europei Davideha parlato ai microfoni di Raisport dopo il pareggio degli Azzurri contro l’Ucraina che permette all’di qualificarsi ai prossimi europei. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sapevamo che, se non fossimo riusciti a fare gol nei primi sessanta minuti sarebbe diventata complicata, ma è normale. Poi loro l’hanno messa sul fisico, sulle palle alte: abbiamo sofferto, ma la partita è stata buona e contava passare il turno». SCAVETTO SU TRUBIN E PRESTAZIONE – «Sì, ci ho pensato, ma ricordando la partita di Champions col Benfica mi ricordavo che Trubin usciva sempre in spaccata e ho cercato di mettergliela sotto le gambe, poi l’ho chiusa troppo». CONTATTO MUDRYK-CRISTANTE – «Non ...

Ucraina Italia in diretta : occasione per Frattesi - para Trubin

Frattesi : «L’Italia non poteva non qualificarsi agli Europei! Normale»

Spalletti: 'Non era facile, ora viene il bello'

... si è vista la forza del gruppo e dell'. Ci siamo anche noi". "Abbiamo sofferto, ma la partita è stata buona e contava passare il turno", sintetizza Davide. E sul contatto in area tra ...

Italia, Frattesi: "Non potevamo non qualificarci all'Europeo. Tutto questo deve essere normale" TUTTO mercato WEB

Qual Euro 2024: Italia, missione compiuta! Qualificata in Germania

All'Italia basta lo 0-0 per andare avanti col minimo sforzo: gli azzurri volano in Germania. Partita di grande tensione e sofferenza per i ragazzi di Spalletti, che potranno difendere il titolo conqui ...

Celebrazione dell'impresa Azzurra: Italia si qualifica per l'Europeo 2024" Spalletti: “Adesso viene il bello”

È stata un’emozione bellissima, siamo tutti uniti, si è vista la forza del gruppo e dell'Italia. Siamo felici, ci siamo anche noi". Dopo aver risolto con una doppietta la gara di settembre con ...