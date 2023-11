Italia-Francia | premiate a Milano le startup più innovative

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023)(ITALPRESS) – A Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsana a, si è tenuta la serata di premiazione del “Grand Prix Innovation”, organizzata dalla CCI France Italie e da Bpifrance per valorizzare lepiùe sostenibili dell’ecosistema franco-no. Al primo posto si è posizionata PipeIn, realtà che sviluppa soluzioniper la manutenzione predittiva delle condotte, nominata da Edison. Ad aggiudicarsi rispettivamente la seconda e terza posizione sono state Novac – azienda che progetta super condensatori modellabili e sicuri per alte performance, nominata da Roveda – e BiomimX Srl – spin-off del Politecnico diche sviluppa “organi-su-chip”, piattaforme avanzate concepite come strumenti di ...