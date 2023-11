Italia | arrivano i complimenti di Mancini per la qualificazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Anche Roberto, ex commissario tecnico dell’, si è congratulato con gli Azzurri per laad Euro 2024 Dopo il pareggio di ieri sera l’si è qualificata ai prossimi europei in Germania. Tra i moltiarrivati alla squadra di Spalletti sono arrivati anche quelli dell’ex CT Roberto. Il tecnico, attualmente sulla ricca panchina dell’Arabia Saudita, ha voluto fare ialla sua ex squadra, dopo l’addio repentino di questa estate. «Bravi ragazzi,» ha scritto sul proprio profilo Instagram.