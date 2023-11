Italia all' Europeo | siamo tornati ma servirà un miracolo

Leggi su panorama

(Di martedì 21 novembre 2023) Soffrendo e sbuffando, ma anche mettendo in campo grande cuore. L'rompe la maledizione e torna a qualificarsi per una grande manifestazione:all'della prossima estate in Germania dove dovremo difendere il titolo conquistato a Wembley o, almeno, fare bella figura. Traguardo minimo raggiunto e non è il caso di fare gli schizzinosi visto che le ultime vicende ci hanno insegnato un paio di lezioni: il livello medio del calcioè ormai così alto che nessuna sfida è scontata e quellono, al contrario, continua a mostrare segni di difficoltà evidenti. Leverkusen e l'Ucraina verranno ricordate come battaglia campale a tutto campo, dentro una bolgia in cui gli azzurri hanno vissuto fasi alterne fino alla grande paura finale. Resterà alla storia anche come la partita di Gil ...