Italia alle Davis Finals per andare lontano | Sinner Pronto al 100%

(Di martedì 21 novembre 2023) Gli azzurri sfideranno giovedì a Malaga l'Olanda nei quarti MALAGA (SPAGNA) - Il passato non conta. Jannikè carico, motivato, proiettato al futuro. "Sono arrivato con buone sensazioni, ma quel che ho fatto a Torino non importa", ha detto nella conferenza stampa della vigilia a Malaga, al Pal

Italia - il borsino dei convocati per Euro 2024 : certezze - dubbi e sorprese - tutti i giocatori del listone di Spalletti

Spalletti impazzisce dopo Ucraina - Italia : corre da Scamacca per un motivo

Under 21 - Irlanda-Italia LIVE alle 18.30 - le formazioni ufficiali : Fabbian dietro a Gnonto-F.P. Esposito

X Factor, la reazione di Bugo al licenziamento di Morgan dal programma

Con un comunicato stampa, Skye Fremantlehanno confermato che Morgan è stato squalificato da X Factor come giudice. In seguitopolemiche in cui Marco Castoldi, nome vero del cantante, è stato coinvolto, le società dietro la ...

Italia alle Finals di Coppa Davis 2023: tabellone e calendario delle ... Fanpage.it

Italia alle Finals di Coppa Davis: il calendario e gli orari delle partite Sky Sport

Morgan, licenziato da X Factor, reagisce: "L'editto satellitare è stato emanato"

Morgan licenziato come giudica di X Factor reagisce parlando di editto satellitare e accusando Sky di diffamazione e calunnia. Se la prende anche con Fedez.

Deficit, l’invito per l’Italia: prepararsi alle misure “necessarie”

ROMA – Il documento programmatico dell’Italia per il 2024 è stato giudicato dalla Commissione Ue “non pienamente in linea” alle raccomandazioni del Consiglio, con quelli di altri otto Paesi, Germania ...