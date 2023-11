Italia a Euro2024 | Chiesa | “Ho dato tutto | sono felice per la qualificazione”

Euro 2024: basta 0 - 0,Italia qualificata

22.40 Euro 2024: basta 0 - 0,qualificata Il pari 0 - 0 con l'Ucraina a Leverkusen qualifica l'Donnarumma attento sul tiro di Sudakov al termine di un inizio veemente degli ucraini. Gli azzurri si scuotono. Trubin risponde a Barella, poi esce a chiudere Frattesi liberato da ...

L’Italia vince. Anzi, pareggia. Ma questo punticino vale il successo e la festa: lo zero a zero della BayArena basta per ottenere il pass per Euro 2024. Stavolta niente spareggi ...