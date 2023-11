Israele | zio del 12enne ostaggio | “Rilascio Yagil? Scottati da troppi annunci | aspettiamo certezza”

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – “Solo quando avremo una telefonata da parte di una autorità, che sia il governo o l’esercito, che ci darà informazioni certe sui nostri cari in, allora potremmo crederci. Troppe le notizie circolate e poi smentite dai fatti”, “siamo”. Così ad Adnkronos Yaniv Yaakov, zio del, apparso due settimane fa in un video della Jihad islamica palestinese che neava ilimminente per questioni umanitarie dopo essere stato rapito dal Kibbutz Nir Oz lo scorso 7 ottobre.che non è ancora avvenuto, ma che oggi potrebbe sembrare più vicino mentre si rincorrono le voci di un possibile accordo imminente mediato dal Qatar, mentre si attende di vedere la lista degli ostaggi che verranno liberati e che Doha ...