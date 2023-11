Israele | spiragli per il rilascio degli ostaggi | speranza per il 12enne Yagil

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 novembre 2023) Manifestazioni per la liberazionedi HamasCi sono buone possibilità chee Hamas riescano a negoziare una soluzione per glirimasti a Gaza. Lo scrive il Jerusalem Post che cita fonti derivanti direttamente dal presidente israeliano, Benjamin Netanyahu. Si apre così una nuovaper la liberazione del giovane, 12 anni, e della sua famiglia: il fratello di 16 anni, Or, il padre Yair e la sua compagna, Meirav Tal. Il loroera stato prima annunciato e poi smentito, creando grande dolore nei parenti in attesa.Leggi anche: La Corea del Nord anticipa il lancio di satelliti spia, allarme in Giappone Glidi HamasCrisi inper il ...