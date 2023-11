Israele non ha ammesso di aver ucciso i suoi cittadini al festival Supernova

Leggi su facta.news

(Di martedì 21 novembre 2023) Il 20 novembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post in inglese pubblicato il giorno prima su Facebook. Nel contenuto social è presente un articolo del 19 novembre 2023 del sito The Cradle intitolato “Israel admits it killed its own at Nova music” (in italiano, “ammette dialmusicale Nova”). Il riferimento è almusicaleorganizzato nel deserto del Negev, in un’area distante circa 6 chilometri dalla Striscia di Gaza, dove il 7 ottobre 2023 sono morte più di 270 persone a causa dell’attacco lanciato dal gruppo palestinese Hamas contro. Secondo l’articolo di The ...