Israele-Hamas | verso accordo per ostaggi con formula ‘1 a 3’

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – C’è una forte possibilità che nelle prossime ore vengano definiti i dettagli di unche riguardi glitrattenuti nella Striscia di Gaza dal terribile attacco del 7 ottobre diin. Lo scrive il Jerusalem Post che cita rapporti di stampa e funzionari israeliani di alto livello. E Axios, citando due fonti a conoscenza degli sviluppi, scrive che è imminente untraper la liberazione di decine die un cessate il fuoco di più giorni, che l’intesa potrebbe essere annunciata oggi stesso dai mediatori del Qatar e che secondo un funzionario israeliano il governo potrebbe riunirsi nelle prossime ore per l’approvazione. E proprio il premier Benjamin Netanyahu ha detto chiaramente, parlando ...

Vicina una tregua Israele-Hamas : 4 giorni senza armi in cambio di 50 ostaggi

Ipotesi di accordo tra Israele e Hamas : tre palestinesi liberi per ogni ostaggio

"10 ostaggi per ogni giorno di tregua" : spunta l'intesa tra Hamas e Israele | La diretta

«10 ostaggi liberi al giorno per 5 giorni di tregua». L’intesa Israele-Hamas appesa a un filo. La destra di Smotrich e Ben Gvir : «Pessimo accordo»

Israele-Hamas - possibile accordo per 4 giorni di tregua - rilascio di 50 ostaggi tra donne e bambini e 150 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane

" 10 ostaggi per ogni giorno di tregua": spunta l'intesa tra Hamas e Israele | La diretta

Sul tavolo, gli aggiornamenti relativi all'accordo per la liberazione degli ostaggi in mano ad: "Abitanti di zone vicino Gaza possono tornare a casa" I militari israeliani hanno dato ...

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu: spero presto buone notizie su ostaggi Sky Tg24

Ucraina e Israele, due guerre di cui non si vede la fine

Due guerre che si intrecciano, quella in Ucraina e quella tra Israele e Hamas. Con l'informazione e il consenso nell'opinione pubblica come chiavi, forse decisive, per l'esito finale di entrambe. Da ...

Nemmeno un euro degli aiuti umanitari ai palestinesi è mai arrivato ad Hamas: la conferma dell’Ue

La Commissione Ue ha pubblicato i risultati della revisione dell’assistenza finanziaria ai territori palestinesi, annunciata due giorni dopo ...