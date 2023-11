(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – C'è una forte possibilità che nelle prossime ore vengano definiti i dettagli di unche riguardi glitrattenuti nella Striscia di Gaza dal terribile attacco del 7 ottobre diin. Lo scrive il Jerusalem Post che cita rapporti di stampa e funzionari israeliani di alto livello. E Axios, citando due fonti a conoscenza degli sviluppi, scrive che è imminente untraper la liberazione di decine die un cessate il fuoco di più giorni, che l'intesa potrebbe essere annunciata oggi stesso dai mediatori del Qatar e che secondo un funzionario israeliano il governo potrebbe riunirsi nelle prossime ore per l'approvazione. E proprio il premier Benjamin Netanyahu ha detto chiaramente, parlando ...

Israele-Hamas - intesa per liberare gli ostaggi «a un passo». La conferma del Qatar : «Cessate il fuoco mai così vicino»

Israele-Hamas - verso accordo per ostaggi con formula ‘1 a 3’

Israele-Hamas - accordo imminente per la liberazione di decine di ostaggi e un cessate il fuoco. Netanyahu : “Buone notizie a breve”

Israele-Hamas - verso accordo per ostaggi con formula ‘1 a 3’

Israele-Hamas - verso accordo per ostaggi con formula ‘1 a 3’

Gaza, un accordo sul rilascio degli ostaggi è imminente

Un accordo traper la liberazione degli ostaggi sembra essere sempre più vicino. Due fonti con "conoscenza diretta dei colloqui" hanno riferito ad Axios che "rilascerà tre ...

Israele-Hamas, accordo imminente per la liberazione di decine di ostaggi e un cessate il fuoco Il Fatto Quotidiano

Gaza, intesa vicina sugli ostaggi. Netanyahu: "Presto novità"

L'’accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas è prossimo alla conclusione. La notizia, fatta filtrare dal Qatar, che parla di ...

Mercati, 2 motivi per temere turbolenze nel 2024

Gli investitori osservano il 2024 con preoccupazione. E i motivi sono 2. Dalla guerra in Ucraina in poi, passando per le tensioni Usa-Cina e l’attuale conflitto Israele-Hamas, la geopolitica è ovunque ...