Perché Io Canto Generation stasera non va in onda : il motivo

"Io Canto Generation" torna dopo 10 anni con Gerry Scotti

Il vincitore assoluto di 'Io' si aggiudicherà un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze, un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla ...

"Io Canto Generation" torna dopo 10 anni con Gerry Scotti TGCOM

Io Canto Generation torna con Gerry Scotti - MetroNews Metro

"Io Canto Generation" torna dopo 10 anni con Gerry Scotti

Da mercoledì 22 novembre, in prima serata su Canale 5, ogni settimana, per sei appuntamenti, 24 ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una gara canora ...

Io Canto Generation torna con Gerry Scotti

Mercoledì 22 novembre, su Canale 5, arriva Io Canto Generation. A 10 anni di distanza dall’ultima edizione, torna con Gerry Scotti al timone ...