INTRATTENIMENTO DAYTIME RAI | ALBERTO MATANO NOMINATO VICEDIRETTORE AD PERSONAM

(Di martedì 21 novembre 2023), dopo il grande successo con La Vita in Diretta, che lo vede leader negli ascolti del pomeriggio televisivo, riceve dall’azienda di Viale Mazzini un’importante riconoscimento. Vediamo tutto nei dettagli., in Rai dal 1999, viene onorato di uno straordinario attributo. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta sarà Vice Direttore addell’. L’annuncio a sorpresa da parte di Francesco Giorgino, ospite del segmento pop, sul finale della puntata di lunedì 20 novembre. Collaborerà con il direttore Angelo Mellone nelle scelte del palinsesto del, insieme agli altri vicedirettori Elsa Di Gati, Massimiliano De Santis, Anna Nicoletti, Stefano Rizzelli e Marcello Masi.