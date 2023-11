Inter | l’esito degli esami di Bastoni | la decisione per la Juve

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Le condizioni fisiche di Alessandro, difensore dell’, dopo l’infortunio in Nazionale. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Alessandrosarà assente per il big match scudetto traedin programma domenica sera all’Allianz Stadium. Il difensore non ha infatti recuperato dall’infortunio muscolare al polpaccio accusato in Nazionale. Inzaghi spera adesso di poterlo riavere per la partita contro il Napoli, ma potrebbe anche decidere di evitare possibili ricadute posticipando il suo ritorno alla sfida contro l’Udinese.