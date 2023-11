Inter | Julio Cesar | «Contro la Juve è sempre una sfida aperta»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 novembre 2023) Le parole di, ex portiere dell’, in vista del derby d’Italia di domenica serala, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d’Italia di domenica sera tra. Di seguito le sue parole.– «Il mio derby d’Italia preferito è quello del gol bellissimo di Maicon nella stagione del triplete. Vinciamo 2 a 0 con gol di Eto’o anche. Quellelasonosfide aperte. L’ci arriva con statistiche ottime: prima in classifica, miglior attacco e miglior difesa». SOMMER – «Sta dimostrando di essere un bel portiere, molto affidabile, ma non facciamo ...