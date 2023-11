Inter | infortunio Bastoni | salterà le gare contro Juventus e Benfica

(Di martedì 21 novembre 2023) Brutta notizia in casa. Alessandroinfatti sarà out per alcune partite a causa dell’con la Nazionale e che gli ha fatto saltare le due sfide di qualificazioneMacedonia del Nord e Ucraina. Come riporta Matteo Barzaghi a Sky Sport infatti, il difensore centrale nerazzurro ha svolto oggi gli esami, che hanno confermato il problema al polpaccio destro.dunquesicuramente i prossimi due impegni, poi lo staff medico valuterà il da farsi. Da capire dunque se il classe ’99 potrà rientrareil Napoli oppure nella gara successival’Udinese del 9 dicembre. SportFace.

