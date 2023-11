Nuovi guai per Virginia Sanjust di Teulada : colta in flagrante mentre tentava di rubare all’interno di un’auto - arriva la condanna a 2 anni

Juventus-Inter - altri guai per Allegri. Un titolare non recupera – Sky

Inter, guai per Bastoni: salta Juventus e Benfica per infortunio, rientro a Napoli

, confermato l'infortunio di Bastoni . Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato l' infortunio di Alessandro Bastoni : l' infortunio accusato al polpaccio destro durante il ritiro ...

Inter, che guai per la Juve! In difesa è emergenza vera Sport Mediaset

Juve, forfait Weah nella partitissima con l’Inter: Allegri tentato da Yildiz

L’ala Usa si blocca nuovamente dopo aver saltato due gare di campionato, domenica tante scelte obbligate per Max ma non in attacco: ecco la chance per il giovanissimo turco ...

Gli esami strumentali hanno confermato l'infortunio muscolare al polpaccio destro di Bastoni: Inzaghi dovrà fare a meno del difensore contro Juventus e Benfica, potrebbe rientrare a Napoli ...