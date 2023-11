Insigne vuole la Lazio | la famiglia vuole tornare in Italia | ma guadagna 11 | 5 milioni netti Corsport

(Di martedì 21 novembre 2023)la, lain, ma11,5, si può fare ma ci sono passaggi ineludibili. Uno su tutti, Lorenzo deve allontanarsi e di tanto dallo stipendio netto attuale che è di 11,5. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport. C’era una volta l’America nel suo futuro, non c’è più. Il campionato del Toronto si è concluso con un ultimo posto.ha giocato solo una delle ultime cinque partite. A fine ottobre è entrato in collisione con un tifoso. La suagià da tempo spingeva pera casa, i ...

UFFICIALE – Lorenzo Insigne cambia agenzia per ritornare in Italia - un ex allenatore del Napoli lo vuole

Bonanni: "Napoli Il cambio allenatore mette gli azzurri spalle al muro! Insigne vuole tornare in Italia"

..., che vorrebbe la Lazio 'Sì ma non in prestito, Se riuscisse a trovare una buonuscita con la sua società lo prenderei, ma non con sei mesi di contratto ma magari un anno e mezzo. Per me...

Insigne vuole tornare in Serie A: la Lazio di Sarri in pole, ma c'è un problema Virgilio Sport

Insigne, vuole tornare in Serie A. Avanti a tutti c'è la Lazio Fiorentina.it

Vuole già tornare in Serie A: si riaccende Lazio-Roma

Vuole già tornare in Serie A: la sfida tra Lazio e Roma si riaccende ancora dopo il derby della capitale per il ritorno dell'attaccante ...

Parental control, scatta il blocco per siti porno e di azzardo sui telefonini degli Under 18

Dal 21 novembre le SIM intestate ai minori di 18 anni avranno attivo di default un sistema di parental control che limiterà la navigazione delle pagine web che trattano argomenti inadatti agli ...