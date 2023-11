Infrastrutture critiche sul filo del rasoio

Leggi su panorama

(Di martedì 21 novembre 2023) Qualche giorno fa il SektorCERT, centro per la cybersecurity delledanesi, ha pubblicato un report in cui descrive un attacco verificatosi lo scorso maggio, che ha compromesso i sistemi di 22 operatori del settore energetico del paese. Gli aggressori sono riusciti ad accedere alle reti industriali di alcune compagnie, mentre altre sono state costrette a isolarsi da internet. il SektorCERT ha definito l’attacco come il più vasto e sofisticato che abbia mai colpito la Danimarca. Questa la notizia. La ricostruzione dei fatti è piuttosto accurata e, senza entrare nei dettagli tecnici, dice alcune cose di interesse generale. La prima. Attacchi su larga scala rivolti direttamente ai sistemi che gestisconosono possibili e possono avere successo. La seconda. L’attacco ha ...