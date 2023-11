Batosta Leao: si allungano i tempi di recupero

Brutte notizie per Stefano Pioli, si allungano i tempi di recupero dall'per Rafa: ecco quali partite salteràAnche in questa prima parte di stagione si è visto come Rafaelsia ormai diventato il calciatore più importante del Milan: quando il portoghese ...

Infortunio Leao: ecco quando punta a riaverlo in campo il Milan Pianeta Milan

Infortunio Leao, guaio per il Milan: i tempi di recupero si allungano Milan News 24

Batosta Leao: si allungano i tempi di recupero

Brutte notizie per Stefano Pioli, si allungano i tempi di recupero dall’infortunio per Rafa Leao: ecco quali partite salterà Anche in questa prima parte di stagione si è visto come Rafael Leao sia ...

Quando torna Gudmundsson Le ultime notizie sull’infortunio

Quando torna Gudmundsson E’ quello che si chiedono i tifosi del Genoa, ma anche gli appassionati di fantacalcio che hanno deciso di puntare sull’attaccante islandese, protagonista finora di una grand ...