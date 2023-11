Influenza | dalle verdure alla sciarpa | i 10 consigli per evitare rischi

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – L'è arrivata a passo pesante e sono già circa 375mila i casi stimati di sindrome simil-le, per un totale di circa 1.264.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza ai primi di ottobre. Non sarà facile evitarla ma si possono mettere in pratica buone pratiche per affrontarla al meglio ed