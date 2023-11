India | una telecamera endoscopica mostra gli operai intrappolati in un tunnel da 9 giorni – Il video

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2023 in DIRETTA : Bagnaia - serve una scossa per rispondere all’indiavolato Martin

Indiana Jones and the Fate of Atlantis | Un viaggio (nostalgico) alla riscoperta di una gemma perduta

Illeciti ambientali raddoppiati

... presente illegalmente in Belgio, noto ai servizi di intelligence per la sua radicalizzazione, nuova casa per 1 mln di persone Immaginatesuperficie pari a circa tre quarti del Central Park ...

India, una telecamera endoscopica mostra gli operai intrappolati in ... Open

I 41 operai indiani bloccati sottoterra da più di una settimana Il Post

leggi le altre "Cose"

L'altro ieri, a Napoli, ero nella galleria FrameArsArtes, al corso Vittorio Emanuele 525, dove si inaugurava “Inspiration”, una mostra delle opere (di pittura, grafica e ceramica”) di un artista vero ...

India, 40 operai intrappolati in un tunnel da 10 giorni: raggiunti da telecamera endoscopica. Le immagini emozionati

Emozione in India per le prime immagini video dei 41 operai intrappolati da 10 giorni in un tunnel stradale in costruzione nello Stato ...