Incidente nella notte con tre minorenni | Eros Passera si suicida per il senso di colpa

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 21 novembre 2023), decedutoa 55 anniTragico. Il suo autore,, crede di aver fatto una strage e si. È avvenuto tutto in pochi minuti, intorno alle 3 dellatra il 20 e il 21 novembre. A Branzi, in provincia di Bergamo,era alla guida della sua Ford Focus insieme alla compagna, una donna di 49 anni, e ad altri tre ragazzi, tra i quali la figliastra, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Non si sa ancora per quale motivo, ma a un certo punto l’auto sbanda e si schianta contro un muretto. Forse pensando di essere l’unico sopravvissuto,, in stato di shock, si allontana. Il suo ...