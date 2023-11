Inaudita ferocia | può uccidere altre donne | il Gip demolisce il “disumano” Turetta

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Giulia Cecchettin è stata accoltellata a 150 metri da casa, poi finita nella zona industriale di Fossò, dove la scena ripresa da una telecamera di videosorveglianza mostra i suoi ultimi istanti di vita. È quanto ricostruiscono le indagini e viene scritto nell'ordinanza di custodia cautelare contro l'ex fidanzato Filippo, arrestato in Germania per omicidio, firmata dal gip di Venezia, Benedetta Vitolo. Nel dispositivo si spiega come l'ipotesi è che una volta che l'ex coppia si ferma nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo, «a 150 metri» da casa Checchettin, Giulia viene aggredita da Filippo «probabilmente servendosi di un coltello», ma la morte sarebbe avvenuta nella zona industriale, quando il ragazzo la spinge con violenza a terra e la 22enne studentessa sbatte la testa. Nel provvedimento del giudice, in cui si ricostruisce quanto accaduto, si ...