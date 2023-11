Imbarazzo In Diretta a La Volta Buona | Gravi Accuse a Massimo Ranieri!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 21 novembre 2023) Momento di forte tensione durante la puntata indel noto programma La. Le rivelazioni suRanieri hanno fatto rabbrividire lo studio e la stessa Caterina Balivo che si è subito dissiocata da quanto rivelato dall’ospite in studio. Ecco cosa è successo! #la#caterinabalivo Nel corso dell’ultima puntata del noto programma televisivo “La” su Rai Uno, trasmesso martedì 21 novembre, si è verificato un momento di palpabile tensione e. La conduttrice Caterina Balivo ha ospitato Nada Ovcina, moglie del famoso cantante Gianni Nazzaro, per una chiacchierata che si è presto trasformata in un punto di scontroverso. Ovcina ha avanzato delle affermazioni riguardo alla ...