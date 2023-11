Ilaria Mongiovì | ecco chi è il misterioso fidanzato | “Incontrarci è stato come ritrovarsi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 novembre 2023): nella vita privata della vincitrice del torneo di Tale e Quale Show emergono pochi particolari su relazioni sentimentali o un presunto. La showgirl sarà tra gli ospiti della seconda puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove ripercorrerà l’esperienza nel programma di Carlo Conti insieme alla conduttrice dello show, Caterina Balivo. Siciliana, classe 1993, Ilaira sin da bambina si approccia al mondo dello spettacolo, sperimentando tra musica, canto e danza. Nel 2008 è tra i concorrenti del talent show condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio Una Canzone, per poi approdare al Supernova Show programma andato in onda una rete siciliana. Ritorna sui grandi palcoscenici nel 2022 quando è scelta per interpretare Esmeralda nel musical Notre Dame De ...